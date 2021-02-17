السبت تحديد المتأهل إلى دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

تحدد مباريات الدور قبل النهائي والتي تقام يوم السبت بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر من خلال إقامة مباراتين ضمن مباريات الأدوار النهائية لدوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١م ، الفريق الفائز من المباراتين يضمن وصوله لمصاف إندية دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢م وخوض المباراة النهائية وذلك لتحديد بطل المسابقة والخاسران سوف يلعبان مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة.

ويلتقي في المباراة الأولى نادي صلالة ونادي السويق في الساعة الرابعة مساء، فيما يلتقي في الساعة الخامسة والنصف مساء في المباراة الثانية نادي عمان ونادي صحم وتقام تلك المباريات بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وصعد صلالة لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى حيث فاز في مبارياته الثلاث التي لعبها أمام الاتحاد بنتيجة ٣/١ وظفار بنتيجة ٣/١ وأخيراً النصر بنتيجة ٣/٠. فيما صعد السويق بعد تصدر المجموعة الرابعة بعد أن فاز على عبري بنتيجة ٣/٠ وبذات النتيجة فاز على المصنعة.

كما صعد عمان لهذا الدور بعد تصدر مجموعته الثانية وفوزه على نادي قريات بنتيجة ٣/٠ ونادي الاتفاق بنتيجة ٣/١. فيما صعد صحم بعد تصدر مجموعته الثالثة أثر فوزه على نادي الخابورة بنتيجة ٣/١ وعلى نادي مجيس بنتيجة ٣/٢.