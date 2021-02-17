لقاء قمة بين السيب بطل الدوري وظفار بطل الكأس والاتحاد في ضيافة السويق في قرعة نصف نهائي الكأس الغالية

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

أسفرت قرعة دور نصف النهائي من كأس جلالة السلطان المعظم عن مواجهة نارية وبمثابة نهائي مبكر بين نادي السيب ونادي ظفار، اذ سوف يستضيف نادي السيب نادي ظفار، في المقابل هناك لقاء لا يقل أهمية عن سابقه وذلك نظرا للمستويات التي قدمها الفريقان، حيث يستضيف نادي الاتحاد نادي السويق.

مراسم سحب القرعة

ولقد جرت احداث القرعة في قاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي، مقر الاتحاد العماني لكرة القدم، بحضور فيصل التميمي مدير عام بنك قطر الوطني راعي مسابقة الكأس الغالية وفهد الرئيسي المدير التنفيذي بالاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وعن نتائج القرعة تحدث احمد بن ناصر الراشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، الذي أشرف على مراسم سحب القرعة، حيث قال في بداية حديثه : نبارك للأندية المتأهلة الى نصف نهائي المسابقة، اذ يعد الوصول الى هذا الدور هو إنجاز يفخر به، وعن المواجهات قال الراشدي: سوف نشهد نهائيا مبكرا بين ناديي السيب وظفار وأيضا نهائي مبكر آخر بين الاتحاد والسويق، وذلك عطفا على المستويات التي قدمت في الأدوار السابقة، وأضاف عضو مجلس اتحاد القدم : نتمنى ان نخرج بمستويات عالية في هذا الدور وانا شخصيا اعتقد ان الفرق الأربعة المتواجدة تمتلك الفرصة لنيل اللقب، لأنها جميعها قدمت مستويات مرموقة، الراشدي ذكر كذلك: كما اننا للأسف سوف نفتقد للحضور الجماهيري بسبب الظروف الصحية، وعن الأدوار السابقة، علق الراشدي بأن جميع المواجهات السابقة شهدت مستويات فنية عالية من بعض الأندية التي ساهمت في تواجدها في الأدوار المتقدمة.

مواعيد الذهاب والإياب

الراشدي أكد على ان مواجهات الذهاب سوف تلعب في السادس والعشرين من شهر فبراير اما مباريات الإياب ستلعب في الثاني من مارس القادم.

حضور جماهيري

كما أكد الراشدي بأن الحضور الجماهيري سوف يكون متاحا في السابع من مارس القادم وهو موعد النهائي، وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة المعنية بمكافحة جائحة كوفيد – 19.

شكر وتقدير

في ختام حديثه وجه عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم احمد الراشدي كلمة شكر الى وسائل الإعلام على تواجدها المستمر لتغطية الأحداث الكروية المحلية، واصفا الإعلام بالركيزة الأساسية لنقل الأحداث بالطرق المثلى.