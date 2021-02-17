570 مليون دولار.. فيفا ينشر إنفاقات الأندية في الميركاتو الشتوي

ونشر فيفا تقريرا اليوم الأربعاء، ذكر فيه أن العدد الإجمالي للانتقالات انخفض من 4215 انتقالا في انتقالات يناير 2020، إلى 2690 انتقالا في نفس الشهر من العام الحالي.
وكان حساب الفيفا الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية احتفل بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدحيل القطري، بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.
وعلق حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية في «فيسبوك» على مباراة الأهلي والدحيل قائلا: «تأهل ملوك إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الأولى منذ عام 2012، بعد تغلبه على الدحيل القطري».
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