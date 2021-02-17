الرياضة

570 مليون دولار.. فيفا ينشر إنفاقات الأندية في الميركاتو الشتوي

0 نشر
0 تبليغ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مصاريف الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي أظهرت تأثرا كبيرا في حجم الانفاقات بسبب فيروس كورونا.
وحسب بيان الفيفا فإن الأندية أنفقت 570 مليون دولار فقط، وهو ما يقل عن إجمالي النفقات خلال نفس فترة الانتقالات العام الماضي.

ونشر فيفا تقريرا اليوم الأربعاء، ذكر فيه أن العدد الإجمالي للانتقالات انخفض من 4215 انتقالا في انتقالات يناير 2020، إلى 2690 انتقالا في نفس الشهر من العام الحالي.

وكان حساب الفيفا الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية احتفل بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على‏ الدحيل القطري، بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة ‏لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.‏

وعلق حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية في «فيسبوك» على مباراة الأهلي والدحيل قائلا: ‏«تأهل ملوك إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الأولى منذ عام 2012، بعد ‏تغلبه على الدحيل القطري».‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 570 مليون دولار.. فيفا ينشر إنفاقات الأندية في الميركاتو الشتوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا