يوفينتوس ضد بورتو.. كريستيانو رونالدو يقود هجوم السيدة العجوز

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة بورتو كالآتي: في حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دانيو - ماتياس دي ليخت - جيورجيو كيليني - أليكس ساندرو خط الوسط: بينتاكور - أدريان رابيو - ماكيني - فيديريكو كيزا خط الهجوم: كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاديو دو دراجاو معقل فريق بورتو.

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