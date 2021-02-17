الزمالك يمنع لاعبيه من الظهور الإعلامي على أون سبورت

وجاء القرار تماشيا مع بيان النادي الذي أصدره اليوم مستنكرا ما حدث من القناة بإذاعة تقرير يسيء لكيان الناديين الكبيرين الزمالك و الإسماعيلي.
يذكر أن الزمالك يواجه نظيره الإسماعيلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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