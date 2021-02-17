الزمالك يمنع لاعبيه من الظهور الإعلامي على أون سبورت

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم إبلاغ اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمنع التحدث لقناة أون سبورت.

وجاء القرار تماشيا مع بيان النادي الذي أصدره اليوم مستنكرا ما حدث من القناة بإذاعة تقرير يسيء لكيان الناديين الكبيرين الزمالك و الإسماعيلي.

يذكر أن الزمالك يواجه نظيره الإسماعيلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.