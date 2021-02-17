إحصائية جديدة.. محمد صلاح أكثر اللاعبين ضغطا على مدافعي الخصوم في الدوريات الخمسة الكبرى

نشر سيمون برينديش، العالم البريطاني المتخصص في إحصائيات كرة القدم، قائمة بأكثر اللاعبين ضغطًا على مدافعي الخصوم في الدوريات الخمسة الكبرى.
وتصدر محمد صلاح القائمة، حيث قام بالضغط على مدافعي الخصوم 186 مرة هذا الموسم، بالتساوي مع ويجورست مهاجم فريق فولفسبورج الألماني، ثم باتريك بامفورد مهاجم فريد ليدز يونايتد الإنجليزي.
وحل السنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح، في المركز الثامن، حيث قام بالضغط على مدافعي الخصوم 151 مرة، وحل روبرتو فيرمينو في المركز السابع عشر.
وأبرزت صحيفة " موندو ديبرتيفو" الكتالونية، هذه الإحصائية، مؤكدةً أنها فندت كل الانتقادات التي وجهت لـ محمد صلاح بأنه كسول ولا يضغط على الخصوم.
ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.
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