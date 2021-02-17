عقب انتهاء الشوط الأول .. هاشتاج أبو جبل الأول على تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #أبو_جبل، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر"، عقب انتهاء الشوط الأول لمباراه الزمالك والإسماعيلي المقامة على استاد القاهرة الدولي.
سيطر التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي المقامة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.
بدأت المباراة بحماس شديد من الإسماعيلي الذي وصل إلى مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في كرة طويلة ولكن من دون خطورة على المرمى.
ووصل الزمالك لأول مرة في المباراة لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة 3 عن طريق أحمد فتوح من الجبهة اليسرى الذي مرر كرة عرضية طويلة ولكن أبعدها دفاع الدراويش عن مرماهم.
وأخطأ أبو جبل في كرة خطيرة من أمام مرماه وانفرد به محمد الشامي الذي راوغه وسدد كرة "لوب" من فوق أبو جبل ولكنها خرجت بجوار القائم وحرمت الإسماعيلي من هدف التقدم.
وعلق مغردون التواصل الاجتماعي علي هذا الخطأ الذي وقع من أبو جبل في نهاية الشوط الأول، حتي تصدر هاشتاج #أبو_جبل الأول في قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجائت التعليقات كالاتي:
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