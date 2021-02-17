من طنطا إلى سموحة.. 4 عوامل ساهمت في حصول أحمد سامي على ثقة مجلس فرج عامر

قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق لمدة عاما آخر لينتهي عقده بانتهاء موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وتولي أحمد سامي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في الموسم الماضي "2019-2020"، وتحديدا في 7 سبتمبر 2020 خلفًا لحمادة صدقى الذى رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج والتى كان أخرها التعادل مع أسوان فى مباراة الجولة 25 الموسم الماضي بنتيجة 3/3.

وتمكن أحمد سامي من النهوض بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة وإنهاء الدوري المصري لموسم 2019-2020، بالمركز الخامس بعد تأخره لسوء النتائج ليصبح حديث الساحة الرياضية المصرية في ذلك الوقت بعد اعتذاره عن الاستمرار في قيادة نادي طنطا خوفا من القضاء على مسيرته الرياضية لسوء النتائج لأبناء السيد البدوي في ذلك الوقت .

وفيما يلي نرصد لكم عوامل تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي عقب تحقيق نتائئج إيجابية واكتساب ثقة جماهير الموج الأزرق في وقت قصير بالإضافة إلي الرؤية التكتيكية للمهندس محمد فرج عامر رئيس النادي .

- يلقب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أحمد سامي بالمدرب الرائع والذي لديه خطة محددة تساهم في تطوير الفريق وأدائه

- يمتلك أحمد سامي علاقة رائعة مع كافة لاعبي الفريق الأول حتى الغائبين عن التشكيل الاساسي ييحبونه كثيرا دون إنلاع أي أزمات أو خلافات.

- يعيش نادي سموحة حالة من الاستقرار الفني في ظل تواجد أحمد سامي في القيادة الفنية للفريق لذلك يري المهندس فرج عامر ضرورة استمرار الاستقرار لتحقيق مركز جيد يليق باسم سموحة.

- يمتلك أحمد سامي نظره فنية في اختيار اللاعبين واكتشافهم للانضمام إلي صفوف الموج الأزرق سواء على سبيل الإعارة أو التواجد النهائي .

ويحرص المهندس محمد فرج عامر على توفير جميع متطلبات أحمد سامي للارتقاء بالفريق الأول وتحقيق البطولات داخل نادي سموحة لإسعاد جماهير الموج الأزرق .