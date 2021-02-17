نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ابو تريكة على خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان وسبب ابتسامة كومان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشاد محمد ابو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحلل قنوات بين سبورتس بأداء نادي باريس سان جيرمان المذهل أمام برشلونة في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا حيث انتهى اللقاء بفوز كبير غير متوقع للنادي الباريسي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد لبرشلونة على ملعب الكامب نو، ليضع بذلك باريس سان جيرمان قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال في انتظار نتيجة مباراة الإياب التي ستقام على ملعب “حديقة الأمراء” في باريس يوم 10 مارس المقبل حيث ستكون بمثابة مباراة نهائي بالنسبة لبرشلونة الذي لا خيار لديه سوى الفوز بفارق 4 أهداف لضمان التأهل للمربع الذهبي.

تعليق ابو تريكة على هزيمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

أشاد ابو تريكة بعد انتهاء مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان باللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم المباراة والذى نجح في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك تير شتيغن ليصبح أول لاعب يسجل ثلاثية ضد برشلونة في الكامب نو في مرحلة الأدوار الاقصائية من مسابقة دوري الأبطال.

وأشاد تريكة أيضا في الاستديو التحليلي للمباراة بماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان قائلاً: “نحن تحدثنا عن كيليان رجل المباراة، ولابد أيضا التحدث عن بوتشيتينو الذي لم يمر على توليه تدريب الفريق الباريسي سوى 40 يوم فقط حيث قدم مباراة رائعة بداية من وضع التشكيلة التي اتسمت بالجرأة خاصة التشكيلة الهجومية للفريق”.

وعلق ابو تريكة على أهداف باريس سان جيرمان الأربعة في شباك برشلونة ووصفها بالأهداف المتنوعة، جاءت من الضربات الثابتة، والهجمات المرتدة، والهجمات المنظمة والاستحواذ، والقدرة على خروج من الضغط مشيدا بالدور المحوري الذي لعبه ماركو فيراتي في المباراة، وبقدرة مبابي على الدخول في عمق الملعب.

وأكد تريكة على أن أهداف باريس سان جيرمان جاءت نتيجة عمل تكتيكي رائع مع مدرب لم يمر على تواجده مع الفريق سوى 40 يوم على عكس كومان “مدرب برشلونة” الذى تولى قيادة الفريق منذ 7 أو 8 أشهر.

سبب ابتسامة كومان بعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

ومن جهة أخرى، أثار الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة غضب جماهير البلوغرانا، وذلك بعد أن التقطته الكاميرات في نهاية المباراة، وهو مبتسم عند إلقائه التحية على دكة بدلاء النادي الباريسي رغم الخسارة القاسية برباعية على ملعب الكامب نو.

وأشار أيمن جادة مذيع قنوات بين سبورتس إلى أن السبب وراء ابتسامة كومان هو إنه قابل لاعب الpsg “إدريسا غي” الذي سبق وأن دربه المدرب الهولندي عندما كان مدربا لنادي إيفرتون الإنجليزي (2016-2017)، حيث كان ادريسا يلعب في مركز وسط إيفرتون آنذاك قبل أن ينتقل لصفوف النادي الباريسي صيف 2019.