انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - دوري أبطال أوروبا هي عبارة عن بطولة أوروبية سنوية لكرة القدم يقوم بتنظيمها الاتحاد الأوروبي وهذا منذ عام 1955 لأجل أفضل الأندية لكرة القدم في قارة أوروبا.

وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا أهم بطولة في العالم لكرة القدم على مستوى الأندية، حيث تعد مباراتها النهائية ذات أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على العالم وفى جميع أنحائه، حيث تجنى أكثر من 100 مليون مشاهدة تليفزيونية.

قبل عام 1993 كانت تسمى البطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة، وكان نظام البطولة قديما هو خروج المغلوب وكان يشارك فيها فقط بطل الدوري لكل دولة، بالإضافة إلى حامل اللقب حيث يشارك في النسخة التالية للحفاظ على لقبه.

أما في عام 1990 بدأت البطولة في التوسع ودُمِجَتْ مرحلة المجموعات وزيادة عدد الفرق، ثم تحولت إلى اسمها الحالي “دوري أبطال أوروبا” في عام 1993 وأصبحت مكونة حاليا من 32 نادٍ.

قواعد بطولة دوري أبطال أوروبا

يُحَدَدْ ترتيب الفرق ومراكزها وتحتسب الأفضلية من الأندية وقفا لعدة معايير والعوامل الآتية:

– الفريق الأكثر إحرازاً للنقاط

– الفريق الأكثر إحرازاً للأهداف

– النتيجة المباشرة بين الفريقين

أما بالنسبة للأندية وتحديد الفائز فهذا وفقا لـ

– فارق الأهداف

– عدد النقاط

– ركلات الترجيح في حالة التعادل

– على ارض الخصم يحتسب الهدف باثنين والفريق صاحب أعلي عدد من الأهداف هو الفائز.

مباريات دوري أبطال أوروبا 2021

مباريات يوم الأربعاء الموافق: 17/2/2021:

– فريق بورتو ضد فريق اليوفنتوس الساعة الـ 10:00 مساءً.

– فريق إشبيلية ضد فريق بوروسيا دورتموند الساعة الـ 10:00 مساءً.

مباريات يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2021:

– فريق لاتسيو ضد فريق بايرن ميونخ الألمانى الساعة الـ 10:00 مساءً.

– فريق أتلتيكو مدريد ضد فريق تشيلسى الساعة الـ 10:00 مساءً.

مباريات يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021:

– فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ضد فريق مانشستر سيتي الساعة الـ 10:00 مساءً.

– فريق أتالانتا ضد فريق ريال مدريد الساعة الـ 10:00 مساءً.

مباريات يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2021:

– فريق يوفنتوس ضد فريق بورتو الساعه الـ 10:00 مساءً.

– فريق بوروسيا دورتموند ضد فريق إشبيلية الساعة الـ 10:00 مساءً.

مباريات يوم الأربعاء الموافق 10/3/2020:

– فريق ليفربول ضد لايبزيج الساعة الـ 10:00 مساءً.

– فريق باريس سان جيرمان ضد فريق برشلونة الساعة الـ 10:00 مساءً.

مباريات يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2021:

– فريق مانشستر سيتي ضد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة الـ 10:00 مساءً.

– فريق ريال مدريد ضد اتالانتا الساعة الـ 10:00 مساءً.

مباريات يوم الأربعاء الموافق 17/3/2021:

– فريق بايرن ميونخ الألمانى ضد فريق لاتسيو. الساعه الـ 10:00 مساءً.

– فريق تشيلسى ضد فريق أتلتيكو مدريد. الساعه الـ 10:00 مساءً.