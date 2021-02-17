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محمد سياف - ابو ظبي - أقيمت اليوم 4 مباريات فى الدوري العام المصري، حيث فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثالث عشر، بينما فاز فريق أسوان على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف، وتعادل سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، واستطاع فريق المحلة تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر للدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي الزمالك فى المركز الأول برصيد 29 نقطة من 12 مباراة. الأهلي فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات. المصري البورسعيدي فى المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة. سيراميكا كيلوباترا فى المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 13 مباراة. مصر المقاصة فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 13 مباراة. الجونة فى المركز السادس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة. بيراميدز فى المركز السابع برصيد 18 نقطة من 12 مباراة. إنبي فى المركز الثامن برصيد 17 نقطة من 10 مباريات. سموحة فى المركز التاسع برصيد 17 نقطة من 12 مباراة. غزل المحلة فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة. الاتحاد السكندري فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة من 10 مباريات. نادي أسوان فى المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة. طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من 13 مباراة. المقاولون العرب فى المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة. البنك الأهلي فى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة. الإنتاج الحربي فى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط من 13 مباراة. الإسماعيلي فى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 12 مباراة. وادى دجلة فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط من 11 مباراة. جدول ترتيب الدوري المصري

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