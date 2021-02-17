بدأ البحث عن مدرب جديد.. نادي البنك الأهلي يوجه الشكر لـ محمد يوسف وجهازه

قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر إلي المدير الفني محمد يوسف وجهازه علي الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق. ويتمني مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوفيق للكابتن محمد يوسف وجهازه خلال الفترة المقبلة . وتعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار اجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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