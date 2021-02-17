أهلي جدة يتعادل مع العين 1-1 في الدوري السعودي

تعادل أهلي جدة مع نظيره العين بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري السعودي.
افتتح برادريك التسجيل للعين في الدقيقة 39، قبل أن يعادل عبدالرحمن غريب النتيجة لـ أهلي جدة في الدقيقة 84.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 35 في المركز الثاني، ورصيد العين للنقطة 14 في المركز السادس عشر والأخير.
يذكر أن نادي الشباب متصدر جدول الترتيب خسر اليوم أمام الفتح بهدفين مقابل هدف.
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