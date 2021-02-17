مبادرة حرم جامعي رياضي صحي ضمن بروتوكول التعاون بين اتحاد الجامعات ومعهد إعداد القادة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات تقريرا من كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان بتدشين مبادرة تحت عنوان (حرم جامعي رياضي صحي) يتم تعميمها على مستوي جميع الجامعات والمعاهد المصرية.

وترتكز على خمسة مجالات رئيسية، منها التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقاية من المرض وأسلوب التغذية الصحي .. والتوعية الرياضية كالنشاط الرياضي، ندوات، مسابقات .. والتوعية البيئية مثل: الأماكن الصحية لممارسة الأنشطة والتعليم وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة في التعليم .

وأنشطة ثقافية واجتماعية مثل: الوقاية من الإدمان، الصحة النفسية والعقلية، المسؤولية الاجتماعية ، وأنشطة فنية مثل: تميمة المبادرة، التوعية عن طريق الفن، لافتات الإرشادات العامة، والأعمال الفنية المعبرة عن المبادرة.

واكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بقيام المعهد بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بتدريب وتأهيل الكوادر الجامعية (طلاب، مشرفين، أعضاء هيئة تدريس) عن طريق دورات تدريبية وفقًا لمحاور المبادرة وتنظيم ورش عمل وأنشطة مختلفة بالجامعات.

ويتطلب الإشتراك في المبادرة التسجيل الإلكتروني (استمارة للجامعة بإسم الجامعة - إستمارة اللجنة التنسيقية لإدارة المبادرة - تشكيل فريق العمل للمبادرة - الخطة التنفيذية لأنشطة المبادرة).

وتقدم المبادرة جوائز مالية وعينية للجامعات المشاركة الحاصلة على أعلى التقييمات، حيث يمنح الدرع الذهبي للجامعة صاحبة المستوى الأول، والدرع الفضي للمستوى الثاني، والبرونزي للمستوى الثالث.

وتم اعداد مقترح بتشكيل الهيكل التنظيمي للمبادرة بتشكيل لجنة عليا للمبادرة مكونة من الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات (رئيسا) والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات (نائبا) والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان (مقررا) والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي للجامعات (أمينًا) وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة باتحاد الجامعات (عضو فني) .

بالاضافة الى تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمبادرة بالجامعات على ان تتكون من رئيس الجامعة أو من ينوب عنه (رئيسا) ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب (نائبا) وأمين عام الجامعة (مقررا) ومدير إدارة رعاية الشباب (عضو فني) ومدير إدارة الرياضة بالجامعة ومدير إدارة الأسر الطلابية وممثلي اللجان الخاصة بالإتحادات الطلابية والأسر المركزية (اعضاء).