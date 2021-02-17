مدرب الإسماعيلي: قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك

أكد دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، رغم الخسارة التي تعرض لها بهدفين مقابل هدف.

وقال المدير الفني للدراويش في المؤتمر الصحفي:" قدمنا مباراة جيدة وكان لنا في الشوط الأول فرص عديدة، ولم نترجمها لأهداف، وحاولنا في الشوط الثاني التسجيل، ونجحنا في التعادل، ولكن الزمالك حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة".

وأوضح أن مباراة الزمالك أفضل لقاء للإسماعيلي في الفترة الأخيرة، ووجه التهنئة للاعبي فريقه على الأداء، وكذلك التهنئة لفريق الزمالك على الفوز، مشيرا إلى أن أداء الدراويش في تحسن مستمر.

ولفت المدير الفني بأن موقف الاسماعيلي صعب في جدول الدوري، وهذه هي أول مرة في تاريخ النادي يكون في هذا الموقف مضيفا أنه لم يكن أمامه وقت لإعداد الفريٌ، ولكنه يحاول بذل أقصى جهد لتجهيز الفريق في ظل ضغط المباريات.

وأوضح أنه يسعى لتطوير الاداء ويتمنى تقديم مباراة جيدة أمام الاهلي، وعلق على سبب عدم مشاركة محمد صبحي امام الزمالك، قائلا :" محمد فوزي حارس جيد، ولم يرتكب أخطاء، والفريق يمتلك ثلاثة حراس متميزين وسيتم الاعتماد على الحارس صاحب أقل أخطاء".

وأضاف المدير الفني أن اللاعبين المتواجدين بالفريق قادرون على تنفيذ خطته بشكل جيد في الفترة الحالية.