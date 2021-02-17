أخبار الزمالك.. الفريق يتصدر قمة الدوري بهزيمة الإسماعيلي .. منع ظهور اللاعبين على قنوات أون تايم سبورتس

نشر "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم إبلاغ اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمنع التحدث لقناة أون سبورت.

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

توجه حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الإسماعيلي ولاعب الأهلى السابق للإعتذار إلى شيكابالا بعد كرة التحم فيها اللاعبان، خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا، إلا أن شيكابالا رفض اعتذار حسين السيد ودفعه دفعة قوية من رأسه وتدخل الحكم لفض الأمر دون اشهار بطاقات لأحد اللاعبين.

أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي إنتهجته قناة "أون تايم سبورت" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم" خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي حيث قام البرنامج بالاساءة للناديين الكبيرين عندما أشار التقرير إلى ما نصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت) وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.