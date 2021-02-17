أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام نظيره ليفانتي بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح باردهي التسجيل لـ ليفانتي في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل ماركوس لورينتي لأتلتيكو في الدقيقة 37.

حاول لاعبو فريق أتلتيكو مدريد هز شباك ليفانتي في الشوط الثاني لكنهم فشلوا في ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 55 في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما رفع ليفانتي رصيده لـ 28 نقطة في المركز الحادي عشر.