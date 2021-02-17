باريس سان جرمان يسحق برشلونة برباعية
سحق باريس سان جرمان مضيفه برشلونة بأربعة أهداف، ليخرج منتصرا من 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد سجل باريس سان جرمان فوزا عريضا على خصمه برشلونة ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.. وبهذه النتيجة، يكون باريس سان جرمان قد وضع قدما في الدور ربع النهائي من المنافسة.
وفرض مهاجم سان جرمان كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بلا منازع بتسجيله 3 أهداف لفريقه مقابل هدف لزميله الإيطالي مويز كين، بعدما افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة.
وتقام مباراة الإياب في باريس في 10 مارس المقبل.
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