أشرف قاسم: الفوز على الإسماعيلي بروفة قوية قبل لقاء تونجيث السنغالي

أعرب أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعد الفوز على الإسماعيلي مساء اليوم، الأربعاء، في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية للفريق.

وأضاف "قاسم"، أن لاعبي الزمالك استسهلوا المباراة في بدايتها، وكان هناك أيضا اطمئنان للفوز بشكل مبالغ فيه، كما أن الأداء على مدار الشوطين لم يكن هو المنتظر من الفريق، لكن اللاعبين تداركوا الأمر في النهاية، وتمكنا من تحقيق الفوز المهم للمحافظة على صدارة الدوري.

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك، إلى أن الفوز على الدراويش، جاء كدفعة قوية قبل خوض الفريق لمباراة تونجيث السنغالي، بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك مساء اليوم الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.