شاهد.. أحدث ظهور لـ طارق حامد على إنستجرام

شارك طارق حامد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، جمهوره بصورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ظهر طارق حامد، في صورة باللونين الأبيض والأسود، من أحدث جلسة تصوير له، مرتديا تيشيرت باللون الأسود. وتلقى طارق حامد تعليقات كثيرة متابعيه كان أبرزها: "الملك – حلوة أوي – البطل". يذكر أن مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

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