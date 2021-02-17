الشوط الأول.. بوروسيا دورتموند يتقدم على إشبيلية 3-1 في دوري الأبطال

تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح سوسو التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل محمود داوود النتيجة لـ دورتموند في الدقيقة 19 بتسديدة قوية بعيدة المدى.

وأحرز إيرلينج هالاند هدفين لـ بروسيا دورتموند في الدقيقتين 27، 45، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية.

وجاء تشكيل إشبيلية مستضيف اللقاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - إسكوديرو

خط الوسط: فيرناندو - جوردان - راكيتيتش

خط الهجوم: سوسو- بابو جوميز - يوسف النصيري

أما تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني، كالآتي:

في حراسة المرمى: مروان هيتز

خط الدفاع: موراي - أكانجي - هوميلز - رافاييل جيريرو

خط الوسط: إيمري تشان - محمود داوود - بيلينجهام

خط الهجوم: ماركو رويس - جادون سانشو - إيرلينج هالاند