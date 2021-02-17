مدحت عبدالهادي: إصرار لاعبي الزمالك سبب الفوز على الإسماعيلي

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إصرار لاعبي الفريق الأبيض؛ سبب المكسب، اليوم، في لقاء الإسماعيلي، ضمن الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدرب العام إن الإسماعيلي قدم مباراة كبيرة ومحترمة، مشيرا إلى أن الزمالك كافح لتحقيق الفوز خاصة في الشوط الثاني، حيث إن الفريق لم يكن في مستواه في الشوط الأول.

وأوضح "عبد الهادي" أن الفوز والحصول على الثلاث نقاط؛ هم هدف الفريق، وسيمنحون اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر للسنغال، لخوض مباراة تونجيث في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدرب أن باتشيكو هو من يحدد من سيشارك في المباريات بصورة أساسية، وأوضح أن الجهاز الفني يحرص على دراسة نقاط الضعف والقوة بالمنافس وفضل المدير الفني أن يبدأ اللقاء بطارق حامد وإمام عاشور وشيكابالا.

وأشار إلى أن الزمالك لم يظهر بمستواه في الشوط الأول وشدد على أن التغييرات لعبت دورا كبيرا في القوز خاصة بعد نزول بن شرقي وساسي ومروان وحميد أحداد، مشددا على أنهم أدوا المطلوب في اللقاء موضحا أن التركيز سيكون أفضل في الثلث الهجومي.

ونوه بأن الجهاز الفني لن ينتقد أي لاعب يرتكب خطأ في المباراة، وشدد على أن المطلوب من الجهاز الفني معرفة السلبيات وعلاجها.