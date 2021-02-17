هدف غريب.. بورتو يتقدم على يوفينتوس 1-صفر فى الشوط الأول بدورى الابطال.. فيديو

تقدم فريق بورتو بهدف دون رد على يوفنتوس الإيطالي فى الشوط الأول، ضمن ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح بورتو في افتتاح التسجيل بهدف من خطأ فادح رودريجو بينتانكور الذي أعاد الكرة لحارسه البولندي تشيزني بطريقة خاطئة. وضغط المهاجم الإيراني مهدي طارمي على تشيزني الذي حاول تشتيت الكرة لكنها اصطدمت بلاعب بورتو ووجدت طريقها نحو الشباك في الدقيقة الثانية. وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة بورتو كالآتي: في حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دانيو - ماتياس دي ليخت - جيورجيو كيليني - أليكس ساندرو خط الوسط: بينتاكور - أدريان رابيو - ماكيني - فيديريكو كيزا خط الهجوم: كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو

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