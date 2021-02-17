نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو يوضح مهارات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في كرة السلة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كشف سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سر حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إعادة تدوير قائمة الفريق كل فترة، مشددا ان الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات كبير في مختلف البطولات، وهو ما سيحتاج لخوض المباريات بعده تشكيلات مختلفه خوفا من إجهاد اللاعبين.
وجه إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق نصيحة ل محمود.عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي عقب مباراة الفريق أمس أمام المريخ السوداني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار النادي الأهلي.. "مش حتطول مع الفريق" رسالة إبراهيم سعيد لـ كهربا.. وسر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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