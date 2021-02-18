هشام إبراهيم: الثلاث نقاط هدف الزمالك الأساسي في كل مبارياته

أكد المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الاسماعيلي اليوم بالدوري المصري الممتاز ، مشيرًا إلى أن الحصول على الثلاث نقاط هو الهدف الأساسي للفريق لواصلة الانتصارات والحفاظ على القمة.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة ’"Ten ": الفريقان قدما مباراة كبيرة، ولكن الأهم أننا نجحنا في حصد نقاط المباراة .
واختتم ابراهيم: فرجاني ساسي لاعب مميز ولا غنى عنه في الفريق ، والتجديد له مسألة وقت ، واللاعب رغبته الأولى البقاء بصفوف الزمالك.
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