فرجاني يا مزيكا.. مصطفى محمد وعبد الله جمعة يشيدان بأداء ساسي

حرص لاعبا الزمالك مصطفى محمد المحترف بتركيا، وعبد الله جمعة، على تهنئة اللاعب التونسي فرجاني ساسي بعد تألقه اليوم أمام الإسماعيلي، واحرازه هدف الفوز، عبر خاصية الاستوري على انستجرام.
شارك عبد الله جمعة صورة تجمعه بفرجاني ساسي عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي، مادحه ومعبرا له عن الأداء الممتاز، وكذلك مصطفى محمد نشر هدف فرجاني عبر الاستوري وعلق عليه، قائلا: "فيرجاني يا مزيكا.. يا رايق" .
وسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للزمالك في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 86، في اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.
وأكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن فرجاني ساسي حسم أمر بقائه مع القلعة البيضاء، مشيرا الى أن المفاوضات مع اللاعب ما زالت جارية.
وأضاف سالم خلال تصريحات إذاعية: "لم نغلق ملف التجديد مع فرجاني ساسي نحن نرغب في استمراره مع الفريق لأنه أحد الأعمدة الرئيسية".
وتابع: "بمجرد توفير المطالب المالية سوف يتم إنهاء ملف التجديد مع فرجانى ساسي وحتى الآن لم يوقع التونسي لفريق بيراميدز أو أي ناد إماراتي كما يشاع".
وأشار إلى أن فرجاني ساسي أخبر المقربين منه إيقاف المفاوضات مع أندية أخرى لحين حسم موقفه بشكل نهائي مع الزمالك وتوفير الماديات لرغبته في الاستمرار معنا.
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