حفظ حقوق اللاعبات.. قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد اليد

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، عدة قرارات مهمة في اجتماعه الأخير وجاءت كالآتي:

الموافقة على أن يكون القيد لأندية المحترفين للموسم القادم فقط ٢٠٢٢/٢٠٢١ ( إنتهاء مرحلة المرتبط مواليد ٢٠٠٠ ) لـ ٢٠ لاعبا من بينهم علي الأقل لاعبين اثنين مواليد٢٠٠٠.

الاجتماع بأعضاء الجمعية وأعضاء المنتخب الأول لتقديم التهنئة بنجاح تنظيم بطولة العالم فى نسختها الـ 27 للرجال لكرة اليد وذلك يوم٢٠٢١/٢/٢٧.

وجاءت القرارات منصفة للاعبات اليد لحفظ حقوقهن وكانت سببا لأزمات عديدة ، ومنها قائمة القيد للاعبات الموسم القادم ٢٠٢٢/٢٠٢١ تضم ١٨ لاعبة ، وبدءًا من موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يحق لأي لاعبه الانتقال الحر لأي نادي بشرط ، ان تكون اللاعبة قد اتمت اللعب لناديها ثلاثة مواسم على الأقل بعد ، انتهاء مرحلة المرتبط الأخيرة بعد اعتماد القرار في الجمعية العمومية القادمة.

مع ملاحظة أن يضم أي نادٍ لاعبتين فقط كحد أقصى في الانتقال الحر وغير ذلك باستغناء رسمي من ناديها، ويجوز للاندية عمل عقود للاعبات علي نموذج عقد الاتحاد بدءًا من الموسم القادم٢٠٢٢/٢٠٢١ وسيقوم الاتحاد بتوثيقها.

واختتمت القرارات بترشيح عمرو فتحي ليكون المنسق مع الاتحاد الدولي في هذا الشأن.