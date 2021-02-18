أول تعليق من محمد يوسف مدرب البنك الأهلي بعد الاستغناء عنه

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للبنك الأهلي أنه بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق خلال فترة قيادته .
وقال يوسف: تعاقدنا مع لاعبين مميزين من مختلف الأندية و عملنا على تكوين فريق جيد، لكن التوفيق لم يكن حليفنا في عدة مباريات .
وأضاف يوسف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لم نقم بفترة إعداد جيدة مع الفريق؛ بسبب ضيق الوقت، منذ نهاية الموسم الماضي، وبدء الموسم الحالي مباشرةً.
واختتم يوسف ، أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف نصار على الفترة التي قضيتها داخل النادي.
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