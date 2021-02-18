كشف محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، أن النادي لم يتعاقد مع الاختيارات الأولى في كل المراكز داخل الملعب.
قال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن البنك الأهلي كان يتعاقد مع المتاح من اللاعبين مشيرًا إلى أن الفريق افتقد للخبرات بشكل كبير.
ولفت إلى أن هناك فارقا كبيرا بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا من حيث الصفقات، مشيرًا إلى أنه أكد لمسئولي النادي أن البنك الأهلي لن يهبط هذا الموسم وهذا هو الهدف المعلن للإدارة.
وأشار إلى أن الدوري نتائجه صعب توقعها نظرا لقوة المنافسة وتقارب المستويات.
ولفت إلى أن تجربة تدريب البنك الأهلي أضافت له خبرات كثيرة، موجها الشكر إلى إدارة البنك الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد يوسف: البنك الأهلي لم يتعاقد مع الاختيارات الأولى في كافة المراكز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.