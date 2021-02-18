المقاولون العرب: لسنا مسئولون عن خطأ الجبلاية.. وتحملنا تكلفة مسحات كورونا مرفوض

قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن إدارة ناديه ترفض دفع ثلاثة ملايين جنيه لاتحاد الكرة المصري تكلفة مسحات الكشف عن فيروس كورونا فى الفترة الأخيرة.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس أنه يمتلك ما يثبت دفع المقاولون لثمن المسحات التي تزيد عن العدد المتفق عليه مع اتحاد الكرة.

وأردف مسؤول المقاولون: "خطاب اتحاد الكرة مرفوض شكلًا وموضوعًا، الأندية ليس لديها مقدرة مالية على تحمل نتيجة المسحات ولذلك تم الاتفاق مع اتحاد الكرة على تحمله لتكلفة المسحات".

وأكمل: "اتحاد الكرة يتحمل 33 مسحة، ولكن أحيانًا كنا نقوم بعمل مسحات لأفراد إضافيين ولدي ما يُثبت أننا كنا نتحمل تكاليف المسحات الإضافية وفقًا للاتفاق الذي تم".

واختتم: "إذا كان اتحاد الكرة لم يعدل اللائحة ولم ينتبه للأمر فهذه ليست مسؤولية الأندية، ما هي المبالغ التي تمتلكها الأندية لتدفع ثلاثة ملايين جنيه؟ كيف يجرؤ الشخص الذي أرسل هذا الخطاب على إرساله؟".

واختتم: "الشركة الراعية لا تدفع أموال لنا، لا يوجد من يرعي الأندية المصرية من الأساس، وبالتالي لا يوجد دخل قوي للأندية، ولذلك نحن نرفض بشكل تام دفع هذا المبلغ".