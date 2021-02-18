نصار: حسم المدير الفني للبنك الأهلي غدا.. ونفاضل بين 3 أسماء

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن لجنة الكرة ستعلن غدًا اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفًا لمحمد يوسف الذي تمت إقالته اليوم عقب هزيمة الفريق أمام مصر للمقاصة بهدف نظيف.

وأضاف "نصار"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، نفاضل بين 3 مدربين لاختيار أحدهم لقيادة الفريق، وسنعلن غدًا القرار النهائي.

واختتم "أتوجه بالشكر إلى محمد يوسف بعد الفترة التي قضاها داخل الفريق".