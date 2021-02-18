جوانكا يتألق كالعادة مع الشباب ويصبح هدافي دوري المحترفين بالفيديو

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عمر شويل - جدة جوانكا يتألق كالعادة مع الشباب دائما متألق في الدوري السعودي المحترف واللاعب الارجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم فريق الشباب وبالفعل واصل تألقه مع الليوث وقد سجل هدف جديد أثناء مباراة المواجه مع الفتح ، والتي جمعت بين الفريقين وذلك في مساء يوم الأربعاء ، من بين منافسات الجولة التاسعة عشر 19 من بطولة دوري الكأس للأمير محمد بن سلمان. وها قد تصدر الشباب في جدول ترتيب الدوري للمحترفين بحوالي 38 نقطة من رصيد، كما يهدف أيضا ليحقق ويواصل انتصاراته المتواصلة ليتمكن من الوصول للقب في الدوري السعودي وذلك لأول مرة من عام 2012.

جوانكا يتألق كالعادة مع الشباب

جوانكا يتألق كالعادة مع الشباب في الدقيقة 43 من الشوط الأول للمباراة ، شهدت عرضية خرافية من البرازيلي المحترف سييبا ، ليحقق جوانب نجاح باهر في قص شريط الأهداف بضربة رأسية في غاية الجمال. وهكذا تصدر جوانكا في جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين ليصل إلي رصيد 12 هدفًا، معادلاً الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الهلال. وبعد ذلك الإنجاز يصعد جوانكا ويتصدر جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين برصيد يصل إلى 12 هدفا ، وبذلك يصبح معادلا للاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال. وكان اللاعب جوانكا قد سجل هدفين بالفعل في فوز الشباب على النصر في الجولة السابقة بينهم برباعية من خلال المباراة التي أجريت على ملعب مرسول بارك.

جدول ترتيب الدوري السعودي عقب نتائج مباريات الجولة أل 19

جدول ترتيب الدوري السعودي عقب نتائج وانتهاء مباريات الأربعاء خلال الجولة أل 19 التاسعة عشر سنضع لكم جدول ترتيب الدوري السعودي عقب نتائج وانتهاء مباريات الأربعاء الموافق 17 فبراير الحالي، أثناء الجولة أل 19 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. فريق الشباب مستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي ومازال على ذلك ، ولكن أصبح رصيده عند 38 نقطة وفي حالة تجمد ، بعد الخسارة في موجهة الفتح ، كما يستمر الأهلي بالمكر الثاني حيث يصل رصيده إلى 35 نقطة.

وأصبح الهلالي حاصل على اللقب في المركز الثالث حيث تصل قيمة رصيده إلى 33 نقطة. وأصبح الاتحاد في المركز الرابع حيث حصل على برصيد 29 نقطة ، كما وصل فريق النصر إلى المركز الثامن من ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد حوالي 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي كالترتيب التالي:

نادي الشباب برصيد: 38 نقطة نادي الأهلي برصيد: 35 نقطة نادي الهلال برصيد: 33 نقطة نادي الاتحاد برصيد: 29 نقطة نادي الاتفاق برصيد: 27 نقطة نادي الوحدة برصيد: 27 نقطة نادي التعاون برصيد: 25 نقطة نادي النصر برصيد: 25 نقطة نادي القادسية برصيد: 25 نقطة نادي الفتح برصيد: 25 نقطة نادي أبها برصيد: 24 نقطة نادي الباطن برصيد: 23 نقطة نادي الفيصلي برصيد: 20 نقطة نادي الرائد برصيد: 19 نقطة نادي ضمك برصيد: 16 نقطة نادي العين برصيد: 14 نقاط