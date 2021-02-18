الإسماعيلي: نعاني من ظلم تحكيمي .. وطرد حسين السيد "غير عادل"

أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، أن الفريق يعاني من ظلم تحكيمي.

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "الاسماعيلي يعاني من ظلم تحكيمي، كما أن طرد حسين السيد أمام الزمالك غير عادل".

وأكمل: "الاسماعيلي قدم اداءا جيدا امام الزمالك لكن محمود البنا لم يوفر الحماية الكاملة للاعبي الدراويش".

وأتم: "هناك أخطاء تحكيمية واضحة لم يتم احتسابها للدراويش ودائما ما يقف الفار والتحكيم ضد الإسماعيلي، مع سوء توفيق أيضًا".