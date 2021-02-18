خبير تحكيمي: إلغاء الغندور لركلة جزاء سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد قرار خاطئ

أكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، أن سيراميكا كليوباترا له ركلة جزاء أمام الاتحاد السكندري. وقال البلتاجي خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "قرار الغندور بإلغاء ركلة جزاء احمد ياسر ريان أمام الاتحاد السكندري قرار خاطيء". وأكمل: "من حق الغندور العودة للفار في ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا". وأتم: "قرار الغندور كان صحيحا بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في نهاية المباراة".

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