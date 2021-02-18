سجل فيل فودين افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 من المُباراة، قبل أن يتعادل ريتشارليسون لأصحاب الأرض بهدفٍ في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 63 أحرز النجم الجزائري رياض محرز أجمل أهداف المُباراة، وأكمل بيرناردو سيلفا الثلاثية بهدف صاروخي في مرمى التوفيز.
ورفع مانشستر سيتي رصيد نقاطه بفوز اليوم للنقطة 56 ليعُزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 37 يحتل بها الفريق المركز السابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقيادة محرز.. مان سيتي يدك شباك إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.