بقيادة محرز.. مان سيتي يدك شباك إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي، في العودة من أرض مُنافسه إيفرتون بفوزٍ مثير بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل فيل فودين افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 من المُباراة، قبل أن يتعادل ريتشارليسون لأصحاب الأرض بهدفٍ في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 63 أحرز النجم الجزائري رياض محرز أجمل أهداف المُباراة، وأكمل بيرناردو سيلفا الثلاثية بهدف صاروخي في مرمى التوفيز.

ورفع مانشستر سيتي رصيد نقاطه بفوز اليوم للنقطة 56 ليعُزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 37 يحتل بها الفريق المركز السابع.