رئيس البنك الأهلي: أوجه الشكر إلى محمد يوسف والجهاز الفني لم يقصر

حرص اللواء أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، على توجيه الشكر إلى محمد يوسف مدرب الفريق على الفترة الماضية التي قضاها مع البنك الأهلي.
قال نصار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن مجلس إدارة النادي قيّم الفترة الماضية ووجد أن البنك الأهلي لم يحقق النتائج المرجوة ولذلك قرر توجيه الشكر إلى محمد يوسف وجهازه مؤكدًا أنه لم يقصر في اداء عمله لكن غاب عنه التوفيق.
ولفت إلى أن لجنة الكرة بالنادي ستعرض عليه سير ذاتية لمدربين غدا لقيادة الفريق خلفا لمحمد يوسف نافيا أن يكون حدث اتفاق مع خالد جلال مدرب الزمالك السابق.
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