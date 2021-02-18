الأهلي يرد على انتقادات أدائه بالمونديال: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير

استنكر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتقادات التي طالت الفريق في كل مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وظفر فريق الكرة بالأهلي بالميدالية البرونزية عقب تغلبه فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء، عقب هزيمته أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل لاشئ فى نصف النهائي وفوزه فى أول مباراة أمام الدحيل بهدف نظيف.

وقال قمصان، في مداخلة بفضائية الأهلي:"قبل مواجهتنا فريق الدحيل قالوا لن نستطع مجاراته وحين فزنا قالوا ضعيفًا وكذلك كانوا يتوقعون أن نُهزم بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ وهكذا، ولمن انتقدنا (مينفعش تكون في ثانوي وتنتقد حد في ماجستير)".