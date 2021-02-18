أحمد فهمي برفقة أحمد حسن وحسام غالي خلال إحدى المباريات ..صورة

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد لعبه مباراة كرة قدم على ملعب خماسي صغير.



وظهر أحمد فهمي بالصور مع عدد من النجوم واللاعبين منهم حسام غالي واحمد حسن وسيد معوض و احمد السعدني ومصطفى خاطر.

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو"