زعيم الثغر ظهر مرتبكا.. ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد السكندري

قال ضياء السيد، محلل شبكة قنوات «دوت الخليج»، إن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد السكندري، رغم غياب محمد إبراهيم أهم لاعبي الفريق على الإطلاق منذ بداية الموسم.

وأضاف السيد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن سيراميكا كليوباترا، استفاد بتواجد محمد إبراهيم وصالح جمعة معًا، ونجح هيثم شعبان مدرب الفريق في استغلالهما بشكل مميز في مباريات الفريق السابقة، والاستفادة من إمكاناتهما.

وتابع، أن الاتحاد السكندري، ظهر مرتبكًا أمام سيراميكا كليوباترا الذي أدى بشكل مميز، بقيادة ميدو جابر، وشريف دابو، اللذان قدما أداءً طيبًا، موضحًا أن دابو طوال الوقت كان يؤدي واجباته على أكمل وجه، بينما الاتحاد السكندري، تراجع تمامًا نتيجة الضغط الذي قدمه سيراميكا كليوباترا والذي كان الأخطر طوال الـ90 دقيقة.

واختتم نجم الكرة المصرية الأسبق، أن الحارس عامر عامر، تألق أمام الاتحاد السكندري، في ركلة الجزاء التي أضاعها كريم الديب، ونجح في عدم خروج زعيم الثغر فائزًا، موضحًا أن التغييرات التي أجراها هيثم شعبان كانت موفقة وفي توقيتها الصحيح.