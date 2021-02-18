عاشور الأدهم يشيد بنجاح مؤسسة سيراميكا كليوباترا.. لهذا السبب

قال عاشور الأدهم، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن هيثم شعبان مدرب الفريق، لا يفرق بين اللاعب والآخر، مشيرًا إلى أن هناك طموح لدى الفريق لا يمكن التنازل عنه وهو التواجد بالمربع الذهبي، هذا الموسم.
وأضاف الأدهم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أنه لم يرى منظومة بنجاح سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والذي لم يتأخر عن تقديم الدعم للفريق من أجل تحقيق الفوز.
واستكمل الأدهم حديثه، أنه لا يعترض على عدم بالمشاركة في أي وقت، ويرحب بقرار الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان المدير الفني، سواء بالدفع به لدقائق قليلة أو أساسيًا، خاصة وأن مصلحة الفريق فوق كل شيء.
وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر في دوري we المصري.
وافتتح كريم الديب أهداف اللقاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة، وعادل شريف دابو النتيجة في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.
وتصدى عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا، لركلة جزاء من كريم الديب لاعب الاتحاد في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
واحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما أصبح رصيد سيراميكا 20 نقطة في المركز الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاشور الأدهم يشيد بنجاح مؤسسة سيراميكا كليوباترا.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.