عاشور الأدهم يشيد بنجاح مؤسسة سيراميكا كليوباترا.. لهذا السبب

قال عاشور الأدهم، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن هيثم شعبان مدرب الفريق، لا يفرق بين اللاعب والآخر، مشيرًا إلى أن هناك طموح لدى الفريق لا يمكن التنازل عنه وهو التواجد بالمربع الذهبي، هذا الموسم.

وأضاف الأدهم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أنه لم يرى منظومة بنجاح سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والذي لم يتأخر عن تقديم الدعم للفريق من أجل تحقيق الفوز.

واستكمل الأدهم حديثه، أنه لا يعترض على عدم بالمشاركة في أي وقت، ويرحب بقرار الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان المدير الفني، سواء بالدفع به لدقائق قليلة أو أساسيًا، خاصة وأن مصلحة الفريق فوق كل شيء.