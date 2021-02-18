هجوم وانتقادات وسط تألق مذهل .. القصة كاملة لحرب التصريحات بين أحمد بلال ومصطفى محمد .. فيديو

ظهرت في الفترة الأخيرة، حالة من الشد والجذب بين أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، وجماهير الزمالك، عقب تصريحاته عن أداء مصطفي محمد مهاجم فريق الكرة بالزمالك السابق والمحترف فى نادي جالالتا سراي التركي.

ووصف أحمد بلال إمكانيات البلدوزر مصطفى محمد " بالضعيفة فنيا" ولا يصلح لمنتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري، وزادت الِأمور سخونة بين الطرفين في عز تألق المهاجم الشاب الحاصل على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مع فريقه التركي.

ويرصد دوت الخليج قصة تصريحات نجم الأهلي السابق أحمد بلال والرد عليها من مصطفى محمد مهاجم الزمالك داخل الملعب مع القلعة البيضاء أو مع فريقه الجديد جالاتا سراي التركي . وكان أحمد بلال انتقد الصاعد مصطفى محمد نجم نادي الزمالك، والمعار إلي جالاتا سراي ، علي أدائه الفني، قائلا في تصريحات موجه لجمهور نادي الزمالك: " وضعوا مصطفي محمد تحت ضغط بإعتباره نجم للفريق، وهذا ما أدي الي إنخفاض مستواه الفني وهو ليس كذلك". وأضاف بلال: " الجماهير حولوا الأمر إلي معركة بيني وبين مصطفي محمد، ومع ذلك لن أتراجع عن تصريحاتي ، أنا أفضل من مصطفي محمد ولا يوجد وجه مقارنة بيننا". وأتى الرد من خلال مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، في الملعب عن طريق التسجيل هدف في فنربخشه في ديربي تركيا، في المباراة التي أقيمت يوم السبتالماضي ،فى إطار منافسات الدوري التركي، وسجله في الدقيقة 54 وقاد فريقه لتحقيق صدارة الدوري الممتاز. وقال أحمد بلال بتصريحات جديدة في ملعب "أون تايم سبورتس" : "أنه لا يتابع مصطفي محمد المعار إلي جالاتا سراي، وعلم أنه سجل هدف جميل، ولكنه لم يشاهده معللا بجملة "احنا مش فاضيين للدوري التركي".

وفي ظل تلك الانتقادات والمشادات كان هناك دعم كبير لمصطفي محمد سواء من جماهير نادي الزمالك أو من بعض المعلقين واللاعبين السابقين.

وفي وقت سابق انتقد أحمد بلال مهاجم الزمالك الشاب والذي يتطلع لخوض نهائيات أولمبياد طوكيو وتقديم مردود فني مميزة وقت أن كان لاعبا فى صفوف الزمالك قائلا:" إمكانيات مصطفى محمد لا تؤهلة للانضمام الى صفوف منتخب مصر تحت قيادة البدري ".

ليرد البلدوز داخل الملعب بتسجيل هدف من أجمل الأهداف التى شهدتها مباريات القمة بين الأهلي والزمالك وذلك فى مباراة الدوري الثاني فى الدوري الممتاز بتسجيله الهدف الثاني للزمالك بطريقة رائعة ويقتنص لفريقه فوزا معنويا بنتيجة 3-1، بعدما تأكد حصد الأهلي للقب الدوري العام.

وكان أحمد بلال علق على الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتقاده لـ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاطا سراي التركي. ورد أحمد بلال على الهجوم عليه بسبب مصطفى محمد بلفظ خارج، خلال مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت. وأضاف أحمد بلال:" ارحمونا بقى، أنا لا أكره مصطفى محمد، بل أفرح عندما يسجل مثل أي لاعب مصري، ولكن البعض صنع أزمة بدون داعٍ

،كل ما قلته أن مصطفى محمد يحتاج إلى تطوير نفسه خلال الفترة المقبلة". وأكمل: "رونالدو البرازيلي الوحيد الذي يمكن اعتباره مهاجما متكاملا، ومع ذلك لم يكن يجيد الكرات الهوائية بالشكل الأمثل".

وفى النهاية وسط كل هذه الانتقادات اللازعة من بلال لمهاجم جالاتا سراي التركي خرج مصطفى محمد ليرد على كل هذه التصريحات التى انتابها الهجوم عليه.

‏وكتب مصطفى محمد عبر تويتر قائلا "عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي احترام أتمنى أن الناس تحترم نفسها في الكلام".