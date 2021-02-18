ساسي يتصدر تويتر بعد تألقه أمام الإسماعيلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ساسي بعد تألق فرجاني ساسي مع الزمالك أمام الإسماعيلي، وإحرازه هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي "‏التجديد لساسي مطلب أساسي.. لاعب بمقومات فنية عالمية.. حجر أساس في بناء الهجمات.. نموذج في التحضير والتمرير والصناعة والتهديف.. هنا ساسي يعني لدينا حريف.. هدفه في الاسماعيلي عالمي في تكنيك التسديد ومرونة الحركة والتركيز على الدقة والقوة في التوجيه للمرمى " و "‏ساسي خطف قلبي وقلب كل الزملكاوية#ساسي".



وقال آخرون: "‏تصبحوا ع جمال هدف فرجاني ساسي .#الزمالك_الإسماعيلي#ساسي " و "‏لابد من التجديد لفرجاني ساسي لاعب مهم جدًا جدا. ‎#ساسي لاعب مش عادي ".