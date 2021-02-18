طارق السيد: شامم ريحة فوز الزمالك بالدوري السنة دي .. وباتشيكو ظالم لاعبيه

يرى طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء قادر على الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد المستوي الكبير الذي ظهر به الفريق، خلال الفترة الماضية بالمسابقة.
وقال طارق السيد، خلال تصريحاته لبرنامج اللعيب : "باتشيكو ظالم لاعبي نادي الزمالك، بسبب التغيرات الدائمة له مع الفريق خلال المباريات الأخيرة في كل المسابقات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي".
وأشار إلى أنه يعلم أن البرتغالي يمتلك لاعبين مميزين في أرضية الملعب، لكن قرارته بالتغيير في كل مباراة يلعبها الفريق يسبب انزعاج للاعبين.
وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أحمد سيد زيزو شارك مع جايمي باتشيكو في أكثر من مركز خلال المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والأغرب كان إشراك اللاعب في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الماضية، وتحديدا في مباراة مولدية الجزائر الذي تعادل فيها الفريق سلبيا في دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا".
وأكد طارق السيد: "التغييرات التي يجريها جايمي باتشيكو مع نادي الزمالك، ستؤثر سلبيا على الفريق خلال الفترة المقبلة، ولا بد عليه أن يعيد النظر في هذا الأمر ، لازالت أصر شامم ريحة فوز نادي الزمالك بالدوري هذا الموسم، الفريق يمتلك لاعبين على مستوى كبير خلال الفترة الحالية، وأشعر أنهم سيحققون لقب المسابقة هذا الموسم لصالحهم بشكل كبير".
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