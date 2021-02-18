طارق السيد: شامم ريحة فوز الزمالك بالدوري السنة دي .. وباتشيكو ظالم لاعبيه

يرى طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء قادر على الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد المستوي الكبير الذي ظهر به الفريق، خلال الفترة الماضية بالمسابقة.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته لبرنامج اللعيب : "باتشيكو ظالم لاعبي نادي الزمالك، بسبب التغيرات الدائمة له مع الفريق خلال المباريات الأخيرة في كل المسابقات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي".

وأشار إلى أنه يعلم أن البرتغالي يمتلك لاعبين مميزين في أرضية الملعب، لكن قرارته بالتغيير في كل مباراة يلعبها الفريق يسبب انزعاج للاعبين.