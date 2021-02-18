ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن على لاعبي الفريق الأبيض وإدارته الحذر من لجوء فريق توينجيت السنغالي للسحر في اللقاء الذي يحل فيه ضيفا على توينجيت، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامجة أوضة اللبس على قناة النهار، أن لاعبي الزمالك عليهم الحذر الشديد من السحر الذي يلجأ له الفريق السنغالي، وهو أمر كان واضحا في لقاء الترجي التونسي بالجولة الماضية لدوري الأبطال ، على اللاعبين التحصن بالقرآن الكريم وإبطال هذا السحر، الزمالك يحتاج للفوز بهذا اللقاء، بعد التعادل مع مولودية الجزائر بالجولة الأولى".

وعن تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، قال: "ساسي لاعب مهم ومؤثر ولمساته رائعة، ولكن الأزمة أن مطالبه المالية ستفجر أزمة مالية داخل الفريق".