3 نقاط مهمين .. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فوز الزمالك

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، على فوز الزمالك أمام الإسماعيلي في مباراة أمس بالدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد عبد عبد الملك عبر حسابة بتويتر قائلا: "‏‏٣ نقط مهمين والباقي عك من الكل".



وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.



ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم، الخميس، قبل السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة تونيجث في دوري أبطال إفريقيا.



ويحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الأفريقية.



ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.