الهلال السعودي يجهز جيوفينكو لمواجهة النصر في الدوري

تأكد غياب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مباراة فريقه أمام الاتفاق، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب عدم الجاهزية ، حيث تلعب المواجهة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وأفادت تقارير صحفية سعودية أن البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الفريق، قام بتجهيز جيوفينكو لمواجهة النصر المرتقبة في الجولة العشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”.

وكان جيوفينكو تعرض لإصابة عضلية فى الساق قبل أسبوعين، ودخل بعدها الأسبوع الماضي التدريبات الجماعية، تمهيدًا للمشاركة في مباريات فريقه.