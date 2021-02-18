محمد يوسف: لا يصح التشكيك في قدرات مدرب فاز ببطولة قارية.. وموسيماني صاحب قدرات كبيرة

قال محمد يوسف، المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى، إن حصد الأهلى برونزية كأس العالم للأندية خطوة كبيرة وناجحة، مشيرا إلى أنه لا يصح التشكيك فى قدرات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وأضاف يوسف خلال مداخلة مع الإعلامى مهيب عبد الهادى فى برنامج "اللعيب" ، المدير الفنى للنادى لأهلى بيتسو موسيمانى مدرب كبير، ولديه إمكانيات وفكر رائع، مضيفًا لا يصح التشكيك فى قدرات أى مدرب فاز ببطولة قارية.
وأشار إلى أن موسيمانى لاقى دعمًا كبيرًا من إدارة الأهلى منذ توليه الإدارة الفنية للفريق قبل نهائى النسخة الماضية من دورى أبطال إفريقيا، وهو ما أدى إلى النتائج التى تحققت منذ مجيئه كالفوز ببطولة إفريقيا والمركز الثالث عالميًا بعد الفوز على بالميراس البرازيلى وهو لقب غائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2006.
ونجح الأهلي في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بانتصار ممتع أمام المريخ السوداني بملعب استاد القاهرة الدولي.
وحقق الأهلي نقاط المباراة الثلاث ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني الذي فاز خارج ملعبه 1-0 أمام فيتا كلوب الكونغولي في وقت سابق.
وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف الأهلي الأول، ثم أضاف محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الثاني، وجاء الهدف الثالث عن طريق والتر بواليا.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة الثانية مع سيمبا التنزاني بملعب الأخير يوم الثلاثاء المقبل.
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