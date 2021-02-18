هاتريك مبابي كان دافعا.. تعليق هالاند على تسجيله هدفين أمام إشبيلية بدوري أبطال أوروبا

علق إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، على تألقه فى مباراة فريقه أمام إشبيلية فى ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ، مشيرا إلى أن أهداف الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سا جيرمان أمام برشلونة كانت جافزا قويا له قبل المباراة.

وسجل هالاند هدفين في فوز بوروسيا دورتموند على إشبيلية (3-2) في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا ، بعد أن قاد مبابي باريس سان جيرمان للفوز على برشلونة ليلة الثلاثاء بنتيجة (4-1) وأحرز هاتريك.

وقال هالاند لـ "DAZN"عقب المباراة: " أحب دوري الأبطال، رأيت ثلاثية مبابي وكنت متحمسًا بفضله، لا أعرف ما إذا كان يمكنك القول إن الأمر يرجع إلى الدافع أو الشغف أو أي شيء آخر، لكننا كنا الأفضل وأصحاب الفعل فى مباراة اليوم".

وتابع هالاند: "كان أدائنا جيد، ولم يكن من الجيد السماح باستقبال هدفين، لكن من المميز أن تسجل ثلاثة أهداف خارج أرضك ، كانت لدينا خطة جيدة، لقد كان إدين تيرزيتش (المدرب المؤقت) جيدًا وكنت أتحدث معه كثيرًا، قال لي أنها مباراتي وستتاح لي العديد من الفرص وقد كان".

وشدد: "علينا التعافي سريعًا الآن، لدينا مباراة كبيرة (أمام شالكة يوم السبت المقبل)، علينا أن نأخذ هذه العقلية الإيجابية في تلك المباراة لأنه يتعين علينا الفوز بهذه المباراة أيضًا، لكنها كان من الرائع حقًا الفوز الليلة في إسبانيا".