سيراميكا كليوباترا يكشف كواليس إصابة صالح جمعة أمام الاتحاد وسبب غياب محمد إبراهيم

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفريق صالح جمعة خلال مباراة الاتحاد السكندري، وسبب غياب محمد إبراهيم عن اللقاء.

وقال البطاوي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "أضطررنا لاستبدال صالح جمعة بعد 12 دقيقة بسبب تعرضه لإصابة في السمانة ، لم يرغب هيثم شعبان المدير الفني للفريق في الدفع بمحمد إبراهيم في مباراة اليوم بسبب عودته من الإصابة وخشى الدفع به في هذا الطقس حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى".

وتابع: "سيراميكا كليوباترا اكتسب احترام جميع الأندية، خرجنا من مباراة اليوم في حالة حزن لأننا كنا نرى أننا نستحق الثلاث نقاط".

واستكمل: "اللاعبون كانوا رجالًا وأدوا بشكل جيد رغم غياب حوالي 6 لاعبين أساسيين، ولكننا نؤسس فريق قوي يستطيع أن يحتل مركز جيد في أول سنة بالدوري ، منزعجون من احتساب ركلة جزاء علينا غير صحيحة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في الفترة المقبلة وندافع عن المكانة التي وصلنا لها في الدوري".