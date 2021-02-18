اتحاد جدة يصطدم بـ التعاون في مواجهة قوية بـ الدوري السعودي.. اليوم

ويسعى الاتحاد بقيادة نجمه المصري أحمد حجازي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة الهلال على المركز الثالث، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.
كان الاتحاد تعادل مع أهلي جدة بنتيجة 1 - 1، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي.
في المقابل يطمح التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في مصالحة جماهيره، بانتزاع الثلاث نقاط من النقاط من النمور.
ولم يتذوق التعاون طعم الانتصارات في آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري السعودي، حيث تعادل مع الفيصلي سلبيا، وخسر من النصر بثلاثية نظيفة، ومن القادسية بهدفين دون رد.
يذكر أن مباراة الدور الأول بين اتحاد جدة والتعاون، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السابع بـ 25 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الفيصلي مع ضمك، القادسية مع النصر، الهلال مع الاتفاق.
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